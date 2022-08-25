Antalya haberi: Muratpaşa Belediyesi'nden 'Zafer Yürüyüşü'ne Destek

Antalya gelişmesine göre Muratpaşa Belediyesi Büyük Zafer’in 100’üncü yıl dönümünde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Şuhut'tan Kocatepe'ye yaptığı yürüyüşü anmak için yapılan “Zafer Yürüyüşü”ne Antalya’dan destek verecek.

Muratpaşa Belediyesi Büyük Zafer'in 100'üncü yıl dönümünde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Şuhut'tan Kocatepe'ye yaptığı yürüyüşü anmak için yapılan "Zafer Yürüyüşü"ne Antalya'dan destek verecek.

Afyonkarahisar'da her yıl 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece, aynı güzergahta düzenlenen 14 kilometrelik Zafer Yürüyüşü'ne Muratpaşa Belediyesi, Antalya'dan destek veriyor. Belediye, bu yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yer alacağı açıklanan Zafer Yürüyüşü'ne katılmak isteyenler Antalyalıların ulaşım ve kumanya gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Yürüyüşe, Muratpaşa Belediyesi araçları ve personeli de refakat edecek.

Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, askeri erkan, siyasi partilerden temsilciler ve yurttaşların katılacağı yürüyüş bugün saat 23.30'da Şuhut'a bağlı Çakırözü Köyü'nde başlayacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve Tarihi Tören Takımı eşliğinde yapılacak yürüyüş, Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz. İleri" diyerek "Büyük Taarruz"un emrini verdiği Kocatepe'de sabaha karşı sona erecek.