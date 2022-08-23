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Antalya haberi! Muratpaşa Belediyesi İklim Portalı Yayında

Yerel Haberler

Antalya haberi! Muratpaşa Belediyesi İklim Portalı Yayında

Antalya habere göre Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin, çevre çalışmalarını tek çatı altında toplayan iklim portalı yayına girdi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin, çevre çalışmalarını tek çatı altında toplayan iklim portalı yayına girdi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından üst üste 7 kez Türkiye'nin en iyi çevre eğitim etkinliklerini düzenleyen belediyesi seçilen Muratpaşa'nın çevre sorunları alanında yaptığı çalışmaları tek çatı altında toplayan internet sitesi yayına girdi.

"İklim ve her şey" başlığını taşıyan sitede, bu yıl 12-15 Mayıs tarihlerinde yapılan 3. Muratpaşa Çevre Festivali'nden Çevreci Komşu Kart projesine belediyenin çevre alanındaki çalışmalardan haberler yer alıyor. . iklim.muratpasa-bld.gov.tr adresinden yayına başladı . Sitede ayrıca, geçen yıl 12 – 15 Kasım tarihlerinde +0.5 Akdeniz'in Geleceği başlığıyla düzenlenen uluslararası katılımlı iklim değişikliği çalıştayının bildiriler kitabı da erişime açıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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