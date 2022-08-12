Antalya haberi! Muratpaşa Belediyesi Aşure İkramı Yaptı Antalya haberleri: Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın simgesi olan Muratpaşa Camii’nde 2 bin 500 kişilik aşure dağıttı. Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın simgesi olan Muratpaşa Camii'nde 2 bin 500 kişilik aşure dağıttı. Muratpaşa Belediyesi, Muharrem ayında geleneksel olarak kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği aşure dağıtımına bu yıl da devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi Aşevi, bu yıl 30 bin kişilik aşure hazırladı. Antalya'nın simgesi olan Muratpaşa Camii'nde 2 bin 500 kişilik aşure dağıtan Muratpaşa Belediyesi, hafta boyunca kentin çeşitli noktalarında dağıtımları sürdürecek. ANKA / Yerel Muratpaşa Antalya Yerel Haberler

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