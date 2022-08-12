Haber : Antalya haberi | Muratpaşa Belediyesi aşure ikramı yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya haberi | Muratpaşa Belediyesi aşure ikramı yaptı

 - Güncelleme:
Antalya haberi | Muratpaşa Belediyesi aşure ikramı yaptı

Antalya yerel haberine göre Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın simgesi olan Muratpaşa Camii'nde 2 bin 500 kişilik aşure dağıttı.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın simgesi olan Muratpaşa Camii'nde 2 bin 500 kişilik aşure dağıttı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Muharrem Ayında geleneksel olarak kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği aşure dağıtımı bu yıl da devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi Aşevi, bu yıl 30 bin kişilik, dayanışmanın ve bereketin simgesi olan aşure hazırladı. Antalya'nın simgesi olan Muratpaşa Camii'nde 6 bin kişilik aşure dağıtan Muratpaşa Belediyesi, hafta boyunca kentin çeşitli noktalarında dağıtımları sürdürecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muratpaşa Antalya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title