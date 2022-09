Antalya haberi... Konyaaltı Belediyesi'nden Kırsaldaki Çocuklara Kırtasiye Desteği

Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı ekipler, önceden tespit edilen dar gelirli ailelerin çocuklarına, kapı kapı dolaşarak kırtasiye yardımında bulundu.

Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı ekipler, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundu.

Zümrüt, Demircilik, Çağlarca, Bahtılı ve Aşağı Karaman mahallelerinde önceden tespit edilen dar gelirli aileleri kapı kapı dolaşarak ziyaret eden ekipler, okul çağındaki çocuklara, içerisinde defter, resim defteri, kalemlik, kalem, etiket, cetvel, sulu boya, guaj boya, pastel boya ve pergel bulunan çantalar hediye etti.

Ekipler, kırtasiye desteğinin yanı sıra çocuklarla sohbet edip farklı isteklerini dinledi; anne ve babaların taleplerinin de hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için not aldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise ilçe genelinde vatandaşları dinlemeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini söyledi.

"ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU HER ŞEYDEN KIYMETLİ"

Yeni eğitim öğretim döneminde çocukları mutlu etmek ve bir nebze de olsa ailelerin maddi yükünü hafifletmek istediklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan dar gelirli vatandaşlarımızı sık sık ziyaret ederek her zaman yanlarında olduğumuzu hissetmelerini istiyoruz. Bunu yaparken, en kıymetli varlıkları olan çocuklarını da unutmuyor, bizden istediklerini en kısa zamanda yerine getiriyoruz. Çünkü çocuklarımız, geleceğimiz. Çocuklarımız, en kıymetlilerimiz. Onların gözlerinde gördüğümüz mutluluk her şeyden kıymetli. Gerek eğitimleri, gerekse de sosyal yaşamları için bizden talep ettikleri her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.