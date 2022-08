Antalya haberi... Gazipaşa Belediyesi Sokak Hayvanlarını Yalnız Bırakmıyor

Gazipaşa Belediyesi, sokaktaki canları yalnız bırakmıyor. Gazipaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezi'nde, sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri düzenli olarak yapılıyor.

2022'nin nisan ayında açılan Gazipaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezi'nde sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri devam ediyor. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun yerel yönetimlere vermiş olduğu sorumluluklar çerçevesinde Gazipaşa Belediyesi'nin Veteriner İşleri Birimi, bir veteriner hekim, bir yardımcı personel, bir hayvan koruma personeli ve bir saha personeli ile ayda ortalama 190 hayvanın bakım ve tedavileri için hizmet veriyor.

"SOKAKTAKİ SEVİMLİ DOSTLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

2022 Nisan ayı itibarı ile Veteriner İşleri Birimi'ne 882 ihbar geldiğini, bu ihbarları mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapıldığını belirten Gazipaşa Belediyesi Veteriner Hekimi Sinem Polat, "Bu kısa sürede Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezi'mize 843 can dostumuz giriş yaptı, toplamda 252 operasyon gerçekleştirdik. Merkezimizde çeşitli sebeplerle yaralanan hayvanlar için bacak ampütasyon, kuyruk ampütasyon, diş çekimi ve bağırsak anastomozu gibi tıbbi müdahale gerektiren işlemleri titizlikle yerine getiriyoruz. Hayvan popülasyonunu kontrol altında tutmak için açılışımızdan bugüne kadar 128 kedi ve 49 köpeği kısırlaştırdık. Ayrıca trafik kazası, zehirlenme, deri hastalıkları, solunum sistemi ve sindirim sistemi enfeksiyonları gibi pek çok sorunla merkezimize gelen sevimli dostlarımızın medikal tedavileri yapıyoruz. Sağlığına kavuşan can dostlarımızın büyük bir kısmı sahiplendiriyoruz ve tedavisi biten sokaktaki dostlarımızı yaşadıkları ortama geri bırakıyoruz. Her zaman ilçemizdeki sokak hayvanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.