Antalya haberi | Antalya'nın Paça Çorbası Artık Tescilli

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tarihi 1950'li yıllara uzanan, terbiyesiyle ünü sınırları aşan ve yöreye özgü 'koşma' simidiyle servis edilen Antalya Paça Çorbası'nın, 'coğrafi işaret belgesi' aldığını açıkladı.

Antalya Paça Çorbası, Muratpaşa Belediyesi'nin yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 'coğrafi işaret belgesi' aldı. Antalya Paça Çorbası ve belge tanıtım töreni, Başkan Uysal'ın katılımıyla belediyenin Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda gerçekleşti.

Başka Uysal, Antalya'nın doğal kaynakları, coğrafyası, insan yapısı, antik kentleri, hikayeleri, tarihi, şarkıları, manileri, efsaneleri, edebiyatı, şiiri ve yemekleriyle bir bütün olduğunu söyledi. Bu değerlerin bir arada tutulması, unutulmaması gerektiğini belirten Başkan Uysal, "Gelecek kuşaklara aktarılması gereken, şehrin kimliğini, karakterini farkını ifade eden değerler" dedi.

Birçok kurumun bunun için emek verdiğini dile getiren Başkan Uysal, "Muratpaşa Belediyesi olarak belediyeciliği geniş yorumlayarak, birçok alanda bir çabayı ortaya koyuyoruz. ASSİM İnovasyon Merkezimiz öyle bir tablodur. Buluşlar, girişimcilik yarışmalarımız, roket ve drone takımımız, yanan orman alanlarını havadan ağaçlandırdığımız teknik çalışmalarımızla ülkemizin ve şehrimizin ihtiyacı olan alanlarda faaliyet göstermeyi kendimize ödev sayıyoruz" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi kültür yayını olarak okuyucularla ücretsiz buluşan ve Antalya'nın antik dönem hikayelerinin bir araya getirildiği "Bir zamanlar Antalya – Sarpedon'dan Keykubat'a" isimli kitabın da bu çabanın ürünü olduğunu dile getiren Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Antalya'mız dağları itibariyle hayvancılık memleketi. Yörük memleketi onun getirdiği üretim biçiminin, sosyoekonomik tablonun getirdiği detaylardan biri de Antalya paça çorbası. Bu çorba koşma simidiyle sunulur. Antalya'mıza özgü, pekmezsiz bir simit onunla sunulur. Terbiye tarifi farklıdır ve terbiyesi de servis sırasında eklenir. Et parçaları, kaynamış et suyu, terbiye apayrı tencerelerden, apayrı kapılardan gelir. ve çok farklı bir lezzeti vardır."

Antalya Paça Çorbası'nın gelecek kuşaklara bir gastronomi değeri olarak aktarılmasını istediklerini belirten Başkan Uysal, Antalya için 10 yılı kapsayan bir gastronomi takvimi, iş planı hazırlanması gerektiğini söyledi. Yıllardır buna katkı vermeye gayret ettiğini dile getiren Başkan Uysal, "Gelecekte de bu konuda çok düzenli, disiplinli, önce Türkiye sonrasında dünyayla paylaşacağımız önemli çalışmalar, önemli birliktelikler, kültür birleşimleri ortaya çıkabilir" dedi.

Uysal, Antalya Paça Çorbası'yla kentin coğrafi işaretli ürün sayısının 15'e çıktığını da sözlerine ekledi.