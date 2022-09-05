Antalya haberi: Antalya'da Barış Manço Bulvarı Trafiğe Kapatılıyor
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Antalya haberi... Antalya Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı’nın bir bölümü, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt çalışması nedeniyle 6 Eylül Salı günü (yarın) trafiğe kapatılacak.
Antalya Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı'nın bir bölümü, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt çalışması nedeniyle 6 Eylül Salı günü (yarın) trafiğe kapatılacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü, Kepez İlçesi Barış Manço Bulvarı Batı aksında (Barış Manço Bulvarı'ndan Yıldırım Beyazıt Caddesi istikametine gidiş kısmı) asfalt çalışması düzenleyecek. Çalışma nedeniyle Barış Manço Bulvarı Batı aksı 6 Eylül Salı Günü'nden itibaren araç trafiğine kapatılacak. Asfalt çalışmasının 9 Eylül Cuma gününe kadar bitirilmesi ve yolun ulaşıma açılması planlanıyor. Yetkililer, çalışma sürecince araç sürücülerinin yönlendirme işaretlerine uyarak, alternatif güzergahları kullanabileceklerini bilirdi.