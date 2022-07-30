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Antalya haberi... Antalya Büyükşehir, Öğrencilerin Beklediği Durağı Yeniledi

Antalya haberi... Antalya Büyükşehir, Öğrencilerin Beklediği Durağı Yeniledi

Antalya yerel yerel haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik İlçesi’ne bağlı kırsal Etler Mahallesi’nde öğrencilerin durak isteğine kayıtsız kalmadı. Daha önce derme çatma duraklarda servis bekleyen öğrenciler sıcak ve soğuk havalarda korunabilecekleri bir durağa kavuştu.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'e bağlı Etler Mahallesi'nde öğrencilerin durak isteğine kayıtsız kalmadı. Daha önce derme çatma duraklarda servis bekleyen öğrenciler, sıcak ve soğuk havalarda korunabilecekleri bir durağa kavuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çocukların ve gençlerin taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. Böcek, Serik'e bağlı Etler Mahallesi'nde yaşayan öğrencilerin durak talebini de yanıtsız bırakmadı. Öğrenciler, daha önce yağmurlu havalarda yağış altında okula gitmek için kendi imkanlarıyla yaptıkları derme çatma bir alanda servis bekliyordu. Böcek'in talimatıyla harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri Etler Mahallesi'ne yeni ve korunaklı durağın montajını gerçekleştirdi.

Çocuklar kendilerine temin edilen sprey boyalarla durak içi ve kenarlarına hayal dünyalarındaki figürleri çizerek durağı renklendirdi. Derme çatma duraklarda servis beklemeye son veren Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmasıyla çocuklar yeni durağa kavuştu. Öğrenciler, Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

ANKA / Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek Antalya Yerel Haberler

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