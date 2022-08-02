Antalya haberi! Antalya Büyükşehir'den Hurma Mahallesi'ne 2 Kilometrelik Yağmur Suyu Hattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi'nin yağmur suyu sorununu çözmek için altyapı çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında, bölgeye 2 kilometrelik yağmur suyu drenaj hattı döşenecek.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor. ASAT ekipleri, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 37'nci Cadde'de kış aylarındaki sağanak yağışlarda meydana gelen taşkın ve su baskınlarının önlenmesi amacıyla yağmur suyu hattı imalatına başladı. ASAT ekiplerince bölgeye 2 kilometrelik yağmur suyu drenaj hattı döşenecek.

ASAT Kanalizasyon İşletme Şube Müdürü Daryal Şengil, çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

"Sarısu bölgesinde yağmur suyu ile beraber çok ciddi bir kaynak yeraltı suyu var. Bu bölgede özel bir teknik uyguladık, yağmur suyu ile beraber zemin suyunu da aldık. Böylece vatandaşlar kışın yağmur suyu ve zemin suyu sıkıntısı yaşamayacak. Sarısu bölgesine 2 kilometre yağmur suyu hattı döşenecek. Çalışmalar tamamlanınca ekipler tarafından asfalt, parke ve peyzaj çalışmaları da gerçekleştirilecek."

Hurma Mahallesi Muhtarı Faruk Kıldıran da bölgede yıllardır süren sorunun çözüme kavuşmasından duydukları mutluluğu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu cadde, Hurma'nın merkezi kalbi diyebiliriz. Kış mevsiminde özellikle aralık ayında sular patlıyor, vatandaşlarımız sıkıntı yaşıyor. Dağlardan gelen yeraltındaki kaynak suyu da Hurma caddesinden geçiyor. Hurma Mahallesi'nin yıllardır beklediği ve kanayan yarası haline geldi. Yıllardır bu sıkıntıyı yaşıyoruz ama bu dönem çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederiz."