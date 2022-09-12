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Antalya haberi: Antalya Büyükşehir'den Alanya Oba Mahallesi'ne Bin 200 Metrelik Kanalizasyon

Yerel Haberler

Antalya haberi: Antalya Büyükşehir'den Alanya Oba Mahallesi'ne Bin 200 Metrelik Kanalizasyon

Antalya haberler... Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın Oba Mahallesi’ndeki bin 200 metrelik kanalizasyon çalışmasını eylül ayı sonuna kadar bitirmeyi planlıyor. Oba Mahalle Muhtarı Şeref Gürkan, “Yeni yapılaşan bölgelerin kanalizasyonu yoktu. Herkes bu zamanda fosseptik çektiriyordu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ekiplerimize mahallem adına teşekkür ederim” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın Oba Mahallesi'ndeki bin 200 metrelik kanalizasyon çalışmasını eylül ayı sonuna kadar bitirmeyi planlıyor. Oba Mahalle Muhtarı Şeref Gürkan, "Yeni yapılaşan bölgelerin kanalizasyonu yoktu. Herkes bu zamanda fosseptik çektiriyordu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ekiplerimize mahallem adına teşekkür ederim" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Alanya'nın Oba Mahallesi'nde yapılan bin 200 metrelik kanalizasyon çalışmasının büyük bölümü tamamlandı. Eylül ayı sonuna kadar bitmesi planlanan çalışmaya ilişkin Muhtar Şeref Gürkan şöyle dedi:

"Burası hızla büyüyen, yeni binaların hızla çoğaldığı bir mahalle. Yeni yapılaşan bölgelerin kanalizasyonu yoktu. Herkes bu zamanda fosseptik çektiriyordu. Bundan kurtulmak için Muhittin Başkanımızdan kanalizasyon istedik. Yatırımı yaptılar ve çalışmalara başladılar. Çok zor, taşlık bir arazi. Daha önce de projede olan bir yerdi ama yapılmamıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ekiplerimize mahallem adına teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA / Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Eylül Oba Yerel Haberler

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