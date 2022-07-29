Antalya haberi... Antalya Büyükşehir Belediyesi Sinek ve Haşereyle Mücadeleyi Sürdürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya haberi... Antalya Büyükşehir Belediyesi Sinek ve Haşereyle Mücadeleyi Sürdürüyor

Edinilen Antalya haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde uçkun ve haşerelere karşı başlattığı mücadeleyi sürdürüyor.

 - Güncelleme:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde uçkun ve haşerelere karşı başlattığı mücadeleyi sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın sinek ve haşereye karşı mücadelesi "Biyosidal Ürün Uygulayıcı" sertifikasına sahip uzman ekipler eliyle yürütülüyor. Saha ekipleri, uçkunla mücadelede rüzgarın durgun olduğu saatleri baz alıyor. İlaçlama çalışmalarında yüksek verim hedeflenirken, yurttaşların şikayetleri ve talepleri doğrultusunda da ilgili bölgelere müdahale ediliyor.

ANKA / Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title