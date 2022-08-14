Haber : Antalya haber! Muratpaşa'da Özel Çocuklar Mutfağa Girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya haber! Muratpaşa'da Özel Çocuklar Mutfağa Girdi

 - Güncelleme:
Antalya haber! Muratpaşa'da Özel Çocuklar Mutfağa Girdi

Antalya haberi: Antalya’da engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’nin özel öğrencileri, Gastroantalya mutfağında kurabiye ve pizza yaptı.

Antalya'da engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel öğrencileri, Gastroantalya mutfağında kurabiye ve pizza yaptı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Adalya Vakfı'yla birlikte kurduğu Engelsiz Kafe, yaz aylarında da çalışmalarına devam ediyor. Engelsiz Kafe'nin özel öğrencileri, Gastroantalya mutfağında usta şefler ile birlikte mutfağa girdi.

Akdeniz Şefler Kulübü Genel Sekreteri Pelin Ural, "Burada güzel bir mutfak kurduk. Bu mutfakta güzel bir eğitim vermek istiyoruz ama eğitimimize önce çocuklar ile başlamak istedik. Açılışımızı çocuklarımız ile yaptık. İnşallah ayda bir iki kez toplanıp çocuklarımıza burada eğitimler vereceğiz" diye konuştu.

ANKA / Yerel

Muratpaşa Antalya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika Haberleri

title