Antalya haber! Muratpaşa'da Özel Çocuklar Mutfağa Girdi

Antalya haberi: Antalya’da engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’nin özel öğrencileri, Gastroantalya mutfağında kurabiye ve pizza yaptı.

Antalya'da engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel öğrencileri, Gastroantalya mutfağında kurabiye ve pizza yaptı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Adalya Vakfı'yla birlikte kurduğu Engelsiz Kafe, yaz aylarında da çalışmalarına devam ediyor. Engelsiz Kafe'nin özel öğrencileri, Gastroantalya mutfağında usta şefler ile birlikte mutfağa girdi.

Akdeniz Şefler Kulübü Genel Sekreteri Pelin Ural, "Burada güzel bir mutfak kurduk. Bu mutfakta güzel bir eğitim vermek istiyoruz ama eğitimimize önce çocuklar ile başlamak istedik. Açılışımızı çocuklarımız ile yaptık. İnşallah ayda bir iki kez toplanıp çocuklarımıza burada eğitimler vereceğiz" diye konuştu.