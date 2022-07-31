Antalya haber | Muratpaşa'da Çevreci Dayanışma Büyüyor

Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart projesi büyümeye devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin, ev ekonomisi için yeni bir kaynak olarak oluşturduğu Çevreci Komşu Kart ile cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli atıkları biriktiren ilçe sakinlerine marketten giyime birçok sektörde indirim sağlanıyor. Çevreci Komşu Kart ailesine Sayın Diş Polikliniği de katıldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sayın Diş Polikliniği'yle protokol imzaladı.

Başkan Uysal protokol imza töreninde, Çevreci Komşu Kart projesiyle nitelikli atıkların ayrıştırılmasının Muratpaşa'da evlerden başladığını belirterek, "Projenin yeni aşamasında Muratpaşa'mızdaki özel işletmelerimiz de Çevreci Komşu Kart'ın parçası oluyorlar. Çünkü ülkemiz hepimizin, dünya bütün insanlığın" diye konuştu.

Projeye katılan poliklinik ve anlaşmalı diğer özel sağlık kurumlarında indirimlerden yararlanmak için kartı göstermenin yeterli olacağını aktaran Uysal, "Böylece çevre çalışmalarını aynı zamanda dayanışma ağına dönüştürmüş oluyoruz" dedi.