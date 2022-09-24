Antalya haber | Muratpaşa Belediyesi, Perlatör Dağıtımına Devam Ediyor

Edinilen Antalya haberine göre Muratpaşa Belediyesi, kullanıldığı muslukta yüzde 50’ye yakın su tasarrufu sağlayan perlatörlerin dağıtımına devam ediyor. Bu hafta 10 camide, cuma namazı çıkışı ilçe sakinlerine üçer perlatör ücretsiz olarak verildi.

Muratpaşa Belediyesi, kullanıldığı muslukta yüzde 50'ye yakın su tasarrufu sağlayan perlatörlerin dağıtımına devam ediyor. Bu hafta 10 camide, cuma namazı çıkışı ilçe sakinlerine üçer perlatör ücretsiz olarak verildi.

Antalya'da 520 bini aşkın nüfusa sahip Muratpaşa'da belediyenin perlatör olarak da bilinen su tasarruf başlığı dağıtımı devam ediyor. Kullanıldığı muslukta yüzde 50'ye yakın su tasarrufu sağlayan perlatörleri 100 bin eve ulaştırmayı hedefleyen Muratpaşa Belediyesi, bu hafta cuma namazı çıkışı 10 camide perlatör dağıttı.

Başkan Uysal, yaşamın kaynağı suyun bir nimet olduğunu belirterek, "Bir anlamda geleceğimizi ve bütçemizi korumak için suyu israf etmemek, tasarruflu kullanmak zorundayız" dedi. Bu çerçevede perlatörün basit ama etkili bir çözüm olduğunu dille getiren Uysal, "Perlatör musluklardan akan suyu havayla birleşerek hacim kazanmasını ve daha etkili kullanılmasını sağlıyor. Dolayısıyla daha az suyla işimizi görmüş oluyoruz. Komşularımıza bunu ücretsiz ulaştırabilmenin onurunu yaşıyoruz" diye konuştu.