Antalya haber! Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Aşure İkramına Katıldı

Antalya haber... Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde düzenlenen aşure ikramında “Sevginin, barışın, kardeşliğin galip geleceği umudu her zaman var. Hepimizin görevi barış, kardeşlik, sevgi ve saygı, insanlığını mutlu geleceği ateşini yanık tutmak” diye konuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde düzenlenen aşure ikramında "Sevginin, barışın, kardeşliğin galip geleceği umudu her zaman var. Hepimizin görevi barış, kardeşlik, sevgi ve saygı, insanlığını mutlu geleceği ateşini yanık tutmak" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi, Zeytinköy Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde Türk halk müziğinin güçlü sesi Sabahat Akkiraz'ın da katılımıyla aşure ikramında bulundu. Etkinlikte Alevi kültür, yardımlaşma ve dayanışma dernekleri, yöre dernekleri, siyasi parti ve sendikalardan temsilciler, muhtarlar yer aldı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Türk halk müziği sanatçısı İlke Türkdoğan konseriyle başladı.

Yaklaşık 3 bin kişilik aşurenin ikram edildiği etkinlikte Başkan Uysal, iyiliğin ve kötülüğün, zulmedenlerle karşı zulme direnenlerin, dünyayı barışa ve sevgiye tahsis etmek isteyenlerle çatışmak isteyenler arasındaki mücadelede bu tip özel günlerin büyük önemi olduğunu söyledi. Bu mücadele içinde büyük acılar, sıkıntılar çekildiğini, büyük matemler yaşandığını belirten Başkan Uysal, "Ama insanlığın geleceğiyle ilgili umut, sevginin barışın kardeşliğin galip geleceği umudu her zaman var. Sizlerin, bizlerin yani hepimizin görevi barış, kardeşlik, sevgi ve saygı, insanlığını mutlu geleceği ateşini yanık tutmak. Hep bir olmak, iri olmak diri olmak" diye konuştu.

Sabahat Akkiraz'la Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nin Ocak 2018'deki açılışında da beraber olduklarını hatırlatarak konuşmasına devam eden Başkan Uysal, "Kendisi Türk halk müziğinin ve kadim sevgi, saygı, barışı kültürün büyük bir temsilcisi. Kültür artezyeni. Kendi isteğiyle bugün aramızda. Minnet, saygı, sevgi şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından etkinliğe katılan Akkriraz, aşure günü için bir araya gelen yüzlerce kişiye kısa bir konser verdi.