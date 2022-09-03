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Antalya haber! Kumluca Kaymakamı Tekir Erdemir görevine başladı

Yerel Haberler

Antalya haber! Kumluca Kaymakamı Tekir Erdemir görevine başladı

Gelen Antalya haberine göre Antalya Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz'un Afyon Vali yardımcılığına atanmasının ardından Kumluca Kaymakamlığına atanan Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir yeni görevine başladı.

Antalya Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz'un Afyon Vali yardımcılığına atanmasının ardından Kumluca Kaymakamlığına atanan Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir yeni görevine başladı. Tekin Erdemir, Kumluca'nın iş alanlarının genişliği ile bilinen bir ilçe olduğunu belirterek, "İlçeye gelmeden önce yaptığım araştırmada, halkının seralarda ve meyve bahçelerinde geçimini sağlamak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için sürekli çalıştığını öğrendim. Bizde her zaman ülkesi ve milleti için çalışan halkın yanındayız. Kumluca halkı ile birlikte çok güzel işler yapacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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