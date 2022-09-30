Antalya haber... Kumluca Belediyesi'nden İlçedeki Birinci Sınıf Öğrencilerine Kırtasiye Desteği

Kumluca Belediyesi, ilçede okula yeni başlayan 1046 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Barbaros İlkokulu ve Sedat Atilla Avcıoğlu İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemesi dağıttı.

Kumluca Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde okula yeni başlayan öğrencileri unutmadı. Başkan Mustafa Köleoğlu ve belediye ekipleri, ilçede 1'inci sınıfa başlayan toplamda 1046 öğrenciye, kalem, kalemlik, silgi, defter, hikaye kitabı gibi kırtasiye malzemeleri dağıttı.

Dağıtılan kırtasiye malzemelerinin yanında Başkan Köleoğlu'nun öğrencilere yazdığı mektup da yer aldı.

Köleoğlu, mektupta öğrencilere, "Kıymetli Öğrencim, hayatında yepyeni bir sayfa açtın. Okulunda öğretmeninle ve yeni arkadaşlarınla tanıştın. Yeni bilgiler öğreneceksin, arkadaşlarınla vakit geçireceksin, bazen yorulacak bazen de evini özleyeceksin. Artık ikinci yuvan olan okulda oyun oynayacak, şarkı söyleyecek, resim yapacak en önemlisi de okuma yazma öğreneceksin. Kısacası okulunda birbirinden güzel anılar biriktireceksin. Arkadaşlarınla geçirdiğin zamanda öğrendiklerinle çokta başarılı olacak, aileni ve bizleri gururlandıracaksın. Okuma yazma öğrendiğinde belki ilk mektubunu bana yazarsın. Kendine çok iyi bak. Seninle karşılaşmayı ve seni çok güzel yerlerde görmeyi ümit ediyorum" diye seslendi.

Başkan Köleoğlu, kırtasiye malzemesi dağıtımı ile ilgili, "Kumluca Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden de onaylarımızı alarak okullarımızdaki birinci sınıf öğrencilerimize çok güzel bir kırtasiye paketi hazırlayarak onların yanında olmak istedik. Onların çıkmış oldukları uzun eğitim yolculuklarının ilk adımlarında eğitim ve öğretimlerine katkı koymak istedik. Onlara başarılar diledik, bizde artık mutlu bir şekilde buradan ayrılıyoruz" dedi.