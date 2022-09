Antalya haber: Konyaaltı Belediyesi'nin Yol Çalışmaları ile Saklıkent'e Ulaşım Artık Daha Kolay

Konyaaltı Belediyesi, Sinan Değirmeni Yaylası'nda bulunan Kepiralanı mevkii ile Saklıkent arasındaki yollarda yaptığı asfalt çalışması ile iki bölge arasındaki ulaşımı kolaylaştırdı.

Konyaaltı Belediyesi, kırsal bölgelerdeki çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeye bağlı Fen İşleri ekipleri, Sinan Değirmeni Yaylası'nda bulunan Kepiralanı mevkiinde asfalt çalışması yaptı. Yaklaşık 11 kilometrelik yola asfalt döken ekipler, serim işlemini Konyaaltı Belediyesi'nin yeni aldığı sathi asfalt kaplama aracı ile gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile Sinan Değirmeni güzergahından Saklıkent'e ulaşım daha da kolaylaştı.

Aldıkları yeni asfalt kaplama aracı ile birlikte yol çalışmalarını daha hızlı sonuçlandırdıklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yağmurlar başlamadan bölgedeki çalışmaları bitirmek istediklerini söyledi. Yaylalar arasında bulunan geçiş güzergahlarında iyileştirme yaptıklarını belirten Esen, bu bölgelerde oluşan kronik sorunları da kalıcı çözümler ile ortadan kaldırdıklarını dile getirdi. Amaçlarının, diğer kurumların geçmişte yaptığı geçici çözümleri ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Başkan Esen, "Her yağmur yağdığında bu yollarda bozulmalar meydana geliyor. Bu kronik sorunlara kalıcı çözümler bulduk. Çünkü her yıl kış aylarında bu geçiş güzergahlarında bozulmalar meydana geliyor. Buna her yıl para harcayacak değiliz. Bu yüzden kalıcı bir şekilde yapıyoruz" dedi.