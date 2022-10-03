Antalya haber | Döşemealtı Belediyesi Sporcusundan Büyük Başarı

Antalya haber: Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş takımı sporcusu Onur Susuz, Dünya Göçebe oyunlarında Başaltı kategorisinde dünya ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş takımı sporcusu Onur Susuz, Dünya Göçebe oyunlarında Başaltı kategorisinde dünya ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Bursa'nın İznik ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe oyunlarında Türk Milli Takımı adına güreşlere katılan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Onur Susuz, Başaltı kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak dünya ikincisi oldu. Milli güreşçi, kendisine destek olan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile takımında yer aldığı Başpehlivan Ali Gürbüz'e ve hocalarına teşekkür etti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Başpehlivan Ali Gürbüz'ün ekibinde yer alan Onur Susuz'u 1 ay önce transfer ederek renklerine bağladıklarını söyledi. Başkan Genç, "Onur Susuz pehlivanımız Başaltı boyunda büyük bir başarı kazandı. Milli takım formasıyla çıktığı müsabakalarda dünya ikincisi olarak hem ülkemizi hem ilçemizi büyük bir sevince boğdu. Daha büyük başarılar yolda" diye konuştu.