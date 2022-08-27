Antalya haber | Antalya'da İsmail Baha Sürelsan Konservatuar Kayıtları Başlıyor

Antalya bölgesinden gelen habere göre Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı kış dönemi kayıtları başlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı kış dönemi kayıtları başlıyor.

Sanatın pek çok dalında akademik düzeyde eğitim veren Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda, 2022-2023 kış dönemi için ön kayıtlar başlıyor. Eğitim Bölümleri ve Enstrüman Kursları için Ön kayıtlar 29 Ağustos- 5 Eylül 2022 tarihleri arasında www.antalya.bel.tr adresinden online olarak yapılabilecek.

ENSTRÜMAN EĞİTİMİ

Enstrüman kursları kapsamında piyano, gitar, keman, bağlama, yan flüt, mandolin, viyolonsel, viyola, ud, kanun, ritim, mey, kaval ve sipsi eğitimi verilecek. Konservatuvar'da ayrıca Kadınlar Korosu, Çoksesli Koro, Çoksesli Çocuk Korosu, Çok Sesli Gençlik Korosu, Türk Halk Müziği Çocuk Korosu, Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu ve Türk Sanat Müziği, Gençlik Korosu da açılacak.

BAŞVURU SONRASI YETENEK SINAVI YAPILACAK

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda enstrüman ve koro eğitimlerinin yanı sıra Sahne Sanatları kursları da açılacak. Bu kapsamda modern dans, yaratıcı drama ve dramatik yazarlık dallarında tiyatro, halk oyunları ve şan eğitimleri verilecek. Yaş sınırlaması her branş için farklılık gösteren kursların yanı sıra başvuru sonrası yetenek sınavı tarihleri 1-11 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.