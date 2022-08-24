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Antalya haber | Antalya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Yerel Haberler

Antalya haber | Antalya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Antalya haberler... Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.30'da Kaş ilçesinin 40.19 kilometre açığında bir sarsıntı kaydedildi. Büyüklüğü 4.4 olarak açıklanan depremin derinliği ise 25.19 kilometre olarak duyuruldu.

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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