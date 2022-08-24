Antalya haber | Antalya'da 4.4 büyüklüğünde deprem Yerel Haberler Antalya haberler... Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.30'da Kaş ilçesinin 40.19 kilometre açığında bir sarsıntı kaydedildi. Büyüklüğü 4.4 olarak açıklanan depremin derinliği ise 25.19 kilometre olarak duyuruldu. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Antalya Deprem Yerel Güncel Haberler

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