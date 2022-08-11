Antalya haber: Antalya Büyükşehir'in Temel Bisiklet Sürüş Eğitimi İçin Kayıtlar Başladı

Antalya haber... Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sağlıklı yaşam ve temiz çevre için düzenlediği temel bisiklet sürüş eğitimi devam ediyor. ‘Temiz Hava ve Sağlıklı Yaşam için Pedallıyoruz’ sloganıyla düzenlenen yeni dönem eğitim programı için 10 Ağustos -17 Ağustos 2022 tarihleri arasında kayıt yaptırılabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sağlıklı yaşam ve temiz çevre için düzenlediği temel bisiklet sürüş eğitimi devam ediyor. 'Temiz Hava ve Sağlıklı Yaşam için Pedallıyoruz' sloganıyla düzenlenen yeni dönem eğitim programı için 10 Ağustos -17 Ağustos 2022 tarihleri arasında kayıt yaptırılabilecek.

Bisiklet kullanımının hem bir ulaşım aracı hem de spor amaçlı olarak yaygınlaşması üzerine harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi temel bisiklet sürüş eğitimi düzenlemeye devam ediyor.

DENGEDE DURMA VE PEDAL ÇEVİRMEYİ ÖĞRENİYORLAR

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 'Temiz Hava ve Sağlıklı Yaşam için Pedallıyoruz' sloganıyla 10 -65 yaş arası vatandaşlara Akdeniz Kent Parkı içerisinde oluşturulan parkurda temel bisiklet sürüş eğitimi veriyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kursa katılanlar bisiklet üzerinde dengede durmayı ve pedal çevirmeyi öğreniyor.

YENİ DÖNEM KAYITLARI 17 AĞUSTOS'A KADAR

Akdeniz Kent parkı içinde gerçekleşen eğitime katılmak isteyenler, www.abbsporhizmetleri.com internet adresinden 10 Ağustos -17 Ağustos 2022 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek. 19 Ağustos – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında devam edecek eğitimler, ücretsiz olarak; Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleşecek.