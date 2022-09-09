Antalya haber | Antalya Büyükşehir'in 230 Branştaki Meslek Edindirme ve Hobi Kurslarına Kayıtlar Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönem kurs kayıtları, 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında 'www.atasem.org.tr' adresi üzerinden online olarak yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursları ATASEM'lerde birinci dönem kayıtları başlıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Antalya genelindeki 29 ATASEM kurs merkezinde 230 branşta 800 kurs açılacak. ATASEM kurslarına kayıt olmak isteyenler, 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında www.atasem.org.tr adresine online başvuru yapacak.

DERSLER, 10 EKİM'DE BAŞLIYOR

Online kayıtlarını gerçekleştiren kursiyerler, gerekli belgeleri 19-25 Eylül 2022 tarihleri arasında şahsen teslim edecek. ATASEM'de dersler 10 Ekim'de başlayacak.

ATASEM'de 2022-2023 döneminde okuma-yazma, yabancı dil, bilgisayar, sanat, sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda kurslar verilecek. Kurslar ile hem iş hem de sosyalleşme imkanı sağlanacak.

40 YENİ KURS

Öte yandan, yeni dönemde 40 yeni branşta kursun açılması planlanıyor. Yeni açılacak branşlar şöyle:

Aile ve Evlilik Hayatı, Avokado Yetiştiriciliği, Damızlık Tavuk Yetiştiriciliği Eğitimi, Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları, Ev Tekstil Ürünleri Hazırlama, Giysi Tadilatı, Hüsn-i Hat, Kadın Giysileri Dikimi, Kısa Film Yapımı, Minyatür Sanatı, Mis Sabun Üretimi, Miyuki Takı Yapımı, Teknik Resim, Sinematografi, Stilist Eğitimi, Yabancılar İçin Türkçe Eğitimi, Solucan Gübresi Üretimi, Türk Halk Müziği Eğitimi, Trabzon Kazaziye Takı Yapımı, Ud Eğitimi, Türk Sanat Müziği Eğitimi.