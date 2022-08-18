Büyükşehirden ayak tenisi turnuvası Yerel Haberler Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ayak tenisi turnuvası düzenleyecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ayak tenisi turnuvası düzenleyecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek "30 Ağustos Zafer Bayramı Ayak Tenisi Turnuvası" Küçükler (9-15 yaş arası), yıldızlar (16-19 yaşaArası), gençler (20-39 yaş arası), veteranlar(40 yaş üstü) kategorilerinde yapılacak. Ayak tenisi turnuvası, 30 Ağustos Salı günü 10.00-20.00 saatleri arasında Konyaaltı Olbia Meydanı yanında yer alan çimlik alanda gerçekleştirilecek. Müsabakalara 3 asil oyuncu 2 yedek en fazla 5 kişi katılabilecek. Turnuvaya katılmak isteyenler www.abbsporhizmetleri.com internet sitesi üzerinden 29 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapabilecek. Turnuvayla ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 0242 321 24 70 numaralı telefonundan bilgi alınabilecek. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Spor Haberler

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