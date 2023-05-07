Antalya Gazipaşa'da Vefa Birimi bir haftada 55 haneye ulaştı

Gazipaşa Kaymakamlığı SYDV bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde görev alan Vefa Birimi ekipleri, bu hafta 55 hane ziyareti gerçekleştirdi. Yapılan ziyaretlerde yardıma muhtaç kişilerin gündelik ihtiyaçları karşılandı.

Ekipler, bu hafta Ilıca, Yeniköy, Gökçebelen, Güney, Beyrebucak, Göçük, Muzkent, Ekmel, Pazarcı, Aydın, Bakılar, Çığlık, Koru, İstiklal Mahallelerinde toplam 55 hane ziyareti gerçekleştirdi. Yapılan ziyaretlerde, SYDV tarafından tespit edilen yaşlı ve engelli vatandaşların hane temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları karşılandı. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Büyükakça "Hane ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinleyerek sorunları yerinde görüyoruz. Vatandaşlarımızla sohbet edilip onların gönüllerini alıyoruz. Bu haftaki programınız dahilinde yaşlı, engelli, kronik hasta, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelerin kişisel bakımları yapıldı, camları temizlendi, çamaşırları yıkandı, yemekleri yapıldı, haneleri temizlendi ve bahçeleri de ekime hazır hale getirildi" dedi. - ANTALYA