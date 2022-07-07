'Antalya Film Forum'a Başvurular Başladı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu 'Antalya Film Forum' için başvurular, festivalin web sitesi üzerinden başladı.

1-8 Ekim günleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu 'Antalya Film Forum' için başvurular festivalin web sitesi üzerinden başladı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, son iki yıldır pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleşen Antalya Film Forum'un bu yıl hem fiziki hem de çevrimiçi olarak 2-6 Ekim günleri arasında yapılacağını ve ana jüri tarafından seçilen projelere toplamda 430 bin TL ödül verileceğini belirtti.

Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken; sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu, Belgesel Film Work in Progress Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu ile beş kategoride düzenlenecek Antalya Film Forum, bu yıl Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu direktörlüğünde düzenlenecek. Henüz proje aşamasındaki uzun metraj filmlerin destek bulacağı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu ve çekimleri Antalya'da gerçekleştirilecek uzun metraj bir filme destek sağlanan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için 5 Ağustos 2022 Cuma gününe kadar başvuru yapılabilecek.

Yeni projelerin hayata geçirilmesine fon ve ağ kurma desteği sağlayan Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu ve çekimlerinde sona gelinen ya da post prodüksiyon aşamasındaki belgesel projelerin desteklendiği Belgesel Work in Progress Platformu için son başvuru tarihi 8 Ağustos 2022 Pazartesi olarak belirlendi. Antalya Film Forum'un, dizilerin endüstrideki rolünün ve öneminin artışı nedeniyle; yeni yetenekleri saptamak, ulusal ve uluslararası destek sağlayarak özgün ve yaratıcı içerik geliştirmeye katkıda bulunmak ve yapımcıları desteklemek amacıyla düzenlediği Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu için yönetmelik ve son başvuru tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu ile Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'nda yer alacak projelerin açıklanma tarihi ise 1 Eylül 2022 Perşembe, Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu ve Belgesel Work in Progress Platformu'na seçilen projelerin açıklanma tarihi 5 Eylül 2022 Pazartesi olarak belirlendi. Antalya Film Forum platformlar, pitchingler, yarışan projeler ve birebir görüşmelerin yanı sıra geçen yıl ilk kez düzenlenen Forum+ çatısı altında bir seri atölye, ustalık sınıfı ve konuşmayla bu yıl da film profesyonellerine ulaşmaya devam edecek.

ANKA / Yerel