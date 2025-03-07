Antalya Emniyeti'nden şehit aileleri ve gazilere iftar

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi. Programda konuşan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, "Her biriniz, 'Vatan sevgisi imandandır' hadisinin tecessüm etmiş halisiniz" dedi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi. Ramazan ayının 'ben değil, biz' diyenlerin ayı olduğunu söyleyen İl Emniyet Müdürü Sayın İlker Arslan, "Bu iftar, sadece oruçların açıldığı bir an değil; vatan uğruna can verenlerin aziz hatıralarına adanmış bir vefa çınarıdır. Bolluk ve bereket ayı olan Ramazan hepimize sağlık ve huzur getirsin. Sizler bu toprakların sessiz çığlıklarısınız, sizler bizim en değerli en kıymetli misafirlerimizsiniz, sizler, aziz şehitlerimizin, bizlere hatırasısınız, yadigarısınız" dedi.

Şehit ailelerinin ve gazilerin "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sözünün canlı şahitleri olduğunu söyleyen Arslan, "Baş tacı şehit ailelerimiz; evladınız, eşiniz, kardeşiniz bu milletin alnında parlayan birer yıldız oldu. Gazilerimiz, yürekleri ateşle yoğrulmuş, iradeleri çelikleşmiş yiğitler. Sizler, 'Gazilik bir milletin şeref levhasıdır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasçılarısınız. Türkiye'miz, jeopolitik konumu gereği tarih boyunca kavşak noktası olmuş; medeniyetlerin beşiği, savaşların arenası haline gelmiştir. Ancak sizin gibi yürekli insanlar sayesinde bu topraklar, barışın ve direnişin sembolü olmayı sürdürmüştür" ifadelerini kullandı.

"Vatan sevgisi imandandır"

Arsan, "Her biriniz, 'Vatan sevgisi imandandır' hadisinin tecessüm etmiş halisiniz" diyerek sürdürdüğü konuşmasında, "Bugün burada sizin sayenizde huzurla oturabiliyoruz. Sizin kararlılığınız Türk gençliğine ilham verirken, milli manevi ve ahlaki hasletlerimize kast etmiş düşmanlara en güzel uyarıdır. Türkiye'miz, dünyanın en kadim coğrafyalarından birinde üç kıtanın kesiştiği noktada duruyor. Hepimiz bunun farkındayız ve bununla gurur duyuyoruz. Üzerinde yaşadığımız bu topraklar, Hititlerden Osmanlı'ya, Selçuklu'dan Cumhuriyet'e uzanan bir medeniyet zincirinin halkalarıdır. Ancak bu konum, bize sadece miras değil, ağır sorumluluklar da yüklüyor"şeklinde konuştu.

"Canımızı feda etmeye hazırız"

Bugün terörle, dış mihraklarla ve sosyal çalkantılarla mücadele ederken Fatih Sultan Mehmet'in "Ya ben İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni" diyerek Bizans surlarını yıkışı gibi aynı kararlılığı taşıdıklarını söyleyen Arslan, "Bugün onların geride bıraktıkları varisleri olarak bu kutlu davayı, bu kutsal bayrağı taşıyan biz ve bizden sonra gelecek olan meslektaşlarımız da aynı inançla, aynı anlayışla, tereddüt etmeksizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet payidar olması için canımızı feda etmeye hazırız. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy şehitliği 'Ey şehit oğlu şehit/İsteme benden makber/Sana ağuşunu açmış, duruyor peygamber" dizeleriyle Çanakkale şehitlerine yazdığı destansı şiirde en güzel, en veciz şekilde ifade etmiştir" dedi.

Şehitliğin ilahi bir makam ve mertebelerin en yücelerinden olduğunun altını çizen Arslan, "Onlar, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de geçen 'Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma. Onlar Rabları katında diridirler, rızıklanırlar' ayetinin tecellisidir. Bu iftarı, şehitlerimizin aziz hatırasına, gazilerimizin fedakarlığına ve milletimizin birlik ruhuna ithaf ediyorum. Burada acılarımızı tazelemek istemiyorum. Biliyorum hepimizin yüreği yaralı. Ateş düştüğü yeri yakar. Hepimiz er ya da geç ölümü tadacağız ama böyle bir ölüm istese de herkese nasip olmuyor. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, makamları ali olsun. Şanlı gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

İftar programına İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın yanı sıra Polis Eşleri Derneği Antalya Şube Başkanı Melek Arslan, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı. - ANTALYA