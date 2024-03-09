Antalya Düşünce Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde '8 Mart 8 Kadın' temalı tören düzenledi

Antalya Düşünce Platformu (ADP), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde '8 Mart 8 Kadın' temalı tören düzenledi. ADP Başkanı Halil Güvenbaş, "Kadınlarımız yaşamın her alanında varlık gösteren toplumun ve ailenin temel direğidir. İş dünyasında, sanatta, ve bilimde başarılarıyla göz kamaştırmaktadırlar" dedi.

ADP, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde geleneksel hale getirdikleri "8 Mart 8 Kadın" temasıyla bir tören düzenledi. Törende, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına Kültür Sanat alanında kendini kanıtlayan ve Antalya'da iz bırakan başarılı kadınlardan Dokuma Sanatçısı, İç Mimar Filiz Otyam, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Lelya Bayramoğulları, AÜ Antalya Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Öğretim üyesi Doç. Dr. Sevilay Gök, Şair, Yazar, Sanat Danışmanı Betül Tarıman, sinema yazarı, yönetmen, AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zehra Yiğit, AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim üyesi Heykeltıraş Doç. Dr. Hanife Neris Yüksel, Antalya Şehir Tiyatrosu Oyuncusu Hasibe Aygül Özgür, AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi, Sanat Eğitmeni, Ressam, Akademisyen Ezgi Bilgin'e ödül ve plaket takdimi yapıldı.

"Kadınlarımız, toplumun ve ailenin temel direğidir"

ADP Başkanı Halil Güvenbaş, törende yaptığı konuşmada, tüm kadınların bu özel gününü kutlayarak şunları söyledi:

"Kadınlarımız yaşamın her alanında varlık gösteren toplumun ve ailenin temel direğidir. İş dünyasında, sanatta, ve bilimde başarılarıyla göz kamaştırmaktadırlar. Bugün, kadılarımızın hak ettiği saygıyı ve değeri görmeleri için hep birlikte sesimizi yükseltmeliyiz. Kadınlarımızın güçlenmesi toplumun bütününün güçlenmesi anlamına gelir" dedi.

Konuşmaların ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı. Törene, Antalya Düşünce Platformu Başkanı Halil Güvenbaş'ın yanı sıra, sanatçı Sümer Ezgü, ADP Başkan Yardımcıları Fatma Kahraman ile Leman Sedef Tuna Sapaz, ADP genel Sekreteri Yavuz Solmaz ve çok sayıda kadın katıldı. - ANTALYA