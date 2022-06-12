Antalya'daki yerleşik Rus ve Ukraynalılar'dan, 'Savaşa son verin' çağrısı - Haberler

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Antalya'daki yerleşik Rus ve Ukraynalılar'dan, 'Savaşa son verin' çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Suat Metin - Yerel
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Antalya'daki yerleşik Rus ve Ukraynalılar'dan, 'Savaşa son verin' çağrısı Antalya'da aralarında Ukrayna, Rusya ve farklı ülkelerden yerleşik yabancıların bulunduğu bir grup, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi çağrısında bulundu.

Antalya'daki yerleşik Rus ve Ukraynalılar'dan, 'Savaşa son verin' çağrısı

ANTALYA - Antalya'da aralarında Ukrayna, Rusya ve farklı ülkelerden yerleşik yabancıların bulunduğu bir grup, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi çağrısında bulundu.

Aralarında Rusya, Ukrayna ve farklı ülkelerden yerleşik yabancıların bulunduğu yaklaşık 50 kişilik bir grup Muratpaşa Kent Meydanı'nda toplandı. Ellerinde bayrak ve dövizlerle sloganlar atan grup, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için çağrıda bulundu.

Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte gruptan bazılarının duygusal anlar yaşadığı görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Yerel

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