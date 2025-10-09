Antalya'da Yüzlerce Kişi Özgürlük Filosu'na Destek İçin Yürüdü

Antalya'da yüzlerce kişi Gazze'ye uygulanan ablukayı delmek için Sumud filosunun ardından yola çıkan Özgürlük Filosu'na destek olmak için toplandı.

Antalya'da Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na destek olmak için yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı. Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk Bayrağı ve Filistin bayrağı bulunan yüzlerce kişi sloganları attı. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan ve Kaleiçi Yat Limanı'na kadar süren sloganlar ve tekbirler eşliğinde yürüyen grup adına burada konuşan Sefa Koçak, 7 Ekim 2023'te başlayan ve aradan geçen iki yılda Gazze'de binlerce sivil katledilerek, hastanelerin yıkıldığını, şehirlerin yok edildiğini belirtti.

"10 tekneye müdahale edildi"

Gazze'ye uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için Global Sumud Filosu olarak ortaya çıkan organizasyona 80'den fazla tekne alınarak muhtelif ülkelerden sivil bir mücadele başlatıldığının altını çizen Koçak, "Global Sumut Filosu olmadık sabotaj ve baskılarla 46 tekne ve 500 den fazla aktivistle yola çıktı. Cesur yürekli aktivistlerimiz siyonist rejimin foyasını ortaya çıkarmıştır. Bugüne kadar gücünü bizim güçsüzlüğümüzden almışlar. İkinci bir filo olarak organize edilen ve içerisinde milletvekillerimiz ile sivil vatandaşlarımızın da bulunduğu 10 teknelik Özgürlük Filosuna dün gece saatlerinde müdahale edildi. İnsanlık mücadelesi veren aktivistlerimizin ne durumda olduğunu bilmiyoruz" dedi. Yapılan konuşmaların ardından okunan dualar ile açıklama sona erdi. - ANTALYA