Antalya'da Yörük Türkmen Festivali, Yörük Göçü ile Başladı

ANTALYA (ANKA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, göç duası ve temsili Yörük göçü ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreninin ardından başlayan göç yürüyüşünde Yörükler, geleneksel kıyafetleri ve deva kervanı ile renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya'da 3 gün sürecek Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali büyük bir coşkuyla başladı. 29 ülke, 11 büyükşehir, 28 ilçe belediyesi, 128 dernek ve 68 kadın kooperatifinin katkılarıyla düzenlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, Yörük göçü ile başladı. Cumhuriyet Meydanı-Karaalioğlu Parkı arasında yapılan temsili Yörük göçü öncesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Göç DUASI OKUNDU

Açılış programına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Milletvekilleri, Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcilerinin il başkanları ile Yörük-Türkmen derneklerinin temsilleri katıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Ulusal Yükseliş Anıtı'na çelenk sundu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Göç Duasının da okunmasının ardından Karaalioğlu Parkı'na kadar sürecek olan temsili Yörük göçü başladı.

DEVE KERVANLARI ANTALYA CADDELERİNDE

Temsili göç, büyük coşkuya sahne oldu. Uluslararası Antalya Yörük Festivali'ne katılan konuk ülkeler ve Yörük derneklerinin geleneksel kıyafetlerle katıldığı Yörük göçü, festivali Antalya caddelerine taşıdı. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan Yörük göçü, Atatürk Caddesi boyunca devam etti. Başkan Muhittin Böcek, kortejin en önünde yer aldı. Antalyalılar göç güzergahı boyunca alkışlarla festivale ve korteje destek verdi. Develer üstünde geleneksel kıyafetleriyle Yörükler, Antalyalıların ve turistlerin meraklı bakışları eşliğinde Karaalioğlu Parkı'na ulaştı.

BAŞKAN BÖCEK SELAMLADI

Temsili Yörük Göçü yürüyüşü, Karaalioğlu Parkı'ndaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı önünde tamamlandı. Başkan Muhittin Böcek burada korteje katılanları tek tek selamladı ve fotoğraf çektirdi.