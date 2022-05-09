Antalya'da Yörük Türkmen Festivali'ne Görkemli Kapanış

ANTALYA (ANKA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, ünlü sanatçı Zara'nın konseri ile kapanış yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üç gün boyunca festivale gelen vatandaşlara teşekkür ederek, festivalin gelenekselleşerek devam edeceğini müjdeledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nin üçüncü ve son günü büyük bir coşkuyla geçti. Yörük Türkmen Festivali için Antalyalılar sabahın ilk saatlerinden itibaren Aksu Solak Mahallesi At Çayırı Mevkii'nde gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali alanına akın etti. Festival alanına ulaşmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Yörük Türkmen Festivali, gün boyu Antalyalılardan ve çevre illerden gelen vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

ZARA'DAN MÜZİK ZİYAFETİ

Yörük Türkmen Festivali, Zara konseriyle tamamlandı. Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Zara, sahne performansıyla Antalyalılar'a unutulmaz bir gece yaşattı.

Yörük Türkmen Festivali'nin kapanış töreninde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Zara konserini izledi.

Başkan Böcek, konser anısına Zara'ya çiçek ve plaket takdim ederek, "Yörük ve Türkmen vatandaşlarımıza üç gün boyunca bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Yörük-Türkmen kültürünü üç gün boyunca doya doya yaşadık. Kültürümüzü tanıttık, yaşattık. Festivalimizi gelecek yıllarda da devam ettireceğiz. Sizlerin desteğiyle, birlikte yaparız anlayışıyla festivalimizi daha da büyüterek geliştirerek devam ettireceğiz. Bu vesileyle festivale emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ayrıca tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum" dedi.

Öte yandan, Anneler günü nedeniyle konseri izleyen kadınlara da karanfil dağıtıldı.

ŞÖLEN HAVASI

Zara konseri öncesinde ise alanı dolduran vatandaşlar, Yörük havaları ile coştu. Türk Dünyası'ndan Halk Oyunları gösterisi ve Kırgızistan Halk Müzikleri gösterisi ise büyük beğeni topladı. Yörük havalarıyla Uğur Önür, özel bir konser verdi. Ardından Kırgızistan Halk Müzikleri konseriyle Salamat Sadıkova sahne aldı.