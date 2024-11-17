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Antalya'da Yalnız Yaşayan Yaşlı Adam Ölü Bulundu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Demirdelen, evinde hareketsiz halde bulunarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti.

Antalya'da yalnız yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'da yalnız yaşayan yaşlı adam, yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 132 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan ve evinin bir odasını yabancı uyruklu bir şahsa kiraya veren Ahmet Demirdelen sabah saatlerinde odasında hareketsiz şekilde bulundu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken yapılan kontrollerde Demirdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, ekipler Demirdelen'in ikametinin bir odasını kiraladığı yabancı uyruklu kadının ifadesine başvurdu. Yapılan savcılık ve Olay Yeri Ekiplerinin incelemesinin ardından Ahmet Demirdelen'in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da Yalnız Yaşayan Yaşlı Adam Ölü Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - Yerel
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