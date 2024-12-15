Antalya'da Yağmura Rağmen Plajda Keyif

Antalya'da pazar gününü değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve yabancı turistler yer yer yağan yağmura rağmen Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Hava sıcaklığının 14 derece olduğu Antalya'da deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece olarak ölçüldü.

Türkiye'nin birçok noktasında kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Antalya'da Aralık ayı olmasına rağmen hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hava sıcaklığının 14 derece dolaylarında olduğu Antalya'da deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece olarak ölçüldü. Kapalı havaya ve zaman zaman atıştıran yağmura aldırış etmeyen kent sakinleri ve yabancı turistler Antalya'nın simgesi olan Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Pazar gününü değerlendirmek isteyen kimi vatandaşlar sahilde arkadaşları ve aileleri ile birlikte otururken, kimileri ise balık tutmayı ve spor yapmayı tercih etti.

Şemsiye ile sahilde oturdular

Yer yer atıştıran yağmura aldırış etmeyen ve keyiflerini bozmak istemeyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri şemsiler ile sahilde oturmayı sürdürdü. Sahilde oltası ile balık tutan vatandaşlardan Abdulkadir Ceylani, kış aylarında Antalya'nın birçok kente göre daha avantajlı olduğunu belirterek, "Hafta sonu hava yağmurlu da olsa eşimle beraber bir deniz keyfi yapalım dedik. Oltalarımızı da getirdi. Nasip, bir şey çıkar mı diye bakacağız. Eşini, dostunu alanlar sahilde zaman geçiriyorlar. Türkiye'nin birçok yerine göre kıyaslarsak cennette yaşıyor gibiyiz" dedi. - ANTALYA