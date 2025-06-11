Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheliden 11'i tutuklandı. Yakalanan uyuşturucu maddeler arasında esrar, skunk, metamfetamin ve sentetik kanabinoidler bulunuyor. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele eğitimi verilen 555 kişiye destek sağlandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

ANTALYA - Antalya'da son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda kilolarca uyuşturucu madde ve binlerce kullanımlık sentetik madde ele geçirildi. Yakalanan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda, 17 ayrı olayda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan ise 95 olayda 95 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu suçlarından haklarında arama kararı bulunan 15 kişi de operasyonlarda yakalanırken, 10 kişi cezaevine teslim edildi.

Yapılan çalışmalarda 2 kilo 814 gram esrar, 2 kilo 266 gram skunk, 251 gram metamfetamin, 220 adet ve yaklaşık 91 bin 539 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 101 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 127 adet sentetik ecza, 32 kök kenevir bitkisi, 4 gram kokain ve 3,5 gram eroin, 4 hassas terazi, 2 ateşli silah ve 79 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve TL ele geçirildi.

Öte yandan, son 1 haftada düzenlenen 20 oturumda 555 kişiye, ayrıca 168 anne ve anne adayına uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
'Korelilerden yemek parası istendi' denmişti, olay çok başka çıktı

"Korelilerden yemek parası istendi" denmişti, olay çok başka çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi

İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi
İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı! Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı, harita değişti
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor

Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.