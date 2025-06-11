Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

ANTALYA - Antalya'da son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda kilolarca uyuşturucu madde ve binlerce kullanımlık sentetik madde ele geçirildi. Yakalanan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda, 17 ayrı olayda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan ise 95 olayda 95 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu suçlarından haklarında arama kararı bulunan 15 kişi de operasyonlarda yakalanırken, 10 kişi cezaevine teslim edildi.

Yapılan çalışmalarda 2 kilo 814 gram esrar, 2 kilo 266 gram skunk, 251 gram metamfetamin, 220 adet ve yaklaşık 91 bin 539 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 101 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 127 adet sentetik ecza, 32 kök kenevir bitkisi, 4 gram kokain ve 3,5 gram eroin, 4 hassas terazi, 2 ateşli silah ve 79 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve TL ele geçirildi.

Öte yandan, son 1 haftada düzenlenen 20 oturumda 555 kişiye, ayrıca 168 anne ve anne adayına uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.