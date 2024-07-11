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Antalya'da unutulan çanta sahibine teslim edildi

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Antalya'nın Serik ilçesinde Hollanda vatandaşı turistin dalgınlığından dolayı unuttuğu çanta, zabıta ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde Hollanda vatandaşı turistin dalgınlığından dolayı unuttuğu çantayı, zabıta ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yaşanan olayda, tuvalette bulunan çanta, zabıta ekiplerine teslim edildi. Ekipler, içerisinde 4 bin 305 lira para ile banka kartları, kimlik ve pasaportların bulunduğu çantayı önce tutanak altına aldı, ardından sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler, Hollanda vatandaşı Yacine Kharmaze'ye ait olduğu öğrenilen çanta için kaldığı oteli öğrenerek otel yönetimi ile görüştü. İrtibata geçilen Kharmaze, daha sonra zabıta karakoluna gelerek çantayı teslim aldı ve ekiplere teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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