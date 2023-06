Antalya'da turistlerin cep telefonları 'jandarma' için kayda girdi

Antalya'da Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Çelenk sunma töreninin ardından konvoyla şehir turu yapan jandarma ekipleri, turistlerin oldukça dikkatini çekti. Fotoğraf çekinen turistler askeri araçların yer aldığı konvoyu da video kaydına aldı.

Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Kutlamalar çerçevesinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ve jandarma personelinin katılımı ile Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi.

"Jandarma, gece gündüz, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş ve olmaya devam edecektir"

Törenin ardından bir konuşma yapan Tuğgeneral Hekimoğlu, Türk milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzenini sağlama noktasında jandarmanın hizmetleri ile ulusun takdirini kazandığına dikkati çekti. Bu şuurla hareket ettiklerini belirten Hekimoğlu, "Jandarma, günlük yaşamın her alanında, ülkemizin her noktasında gece gündüz, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş ve olmaya devam edecektir. Jandarmanın üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, kucaklayışı yaklaşımı ile milletin yanında olmaya devam edecektir. Jandarma, üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi ile vatan toprakları üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyetinin gücü ve teminatıdır. En zor şartlarda teröristle mücadele harekatı icra eden jandarma, milletinden aldığı destekle fedakarca görevini yapmaktadır. Yurdumuzun her köşesinde halkla iç içe özveriyle görev yapan jandarma, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşımızın hak ve özgürlüklerine saygılı üstün vazife anlayışı ile verilen bütün görevlerini yerine getirme azmi ve inancı içerisindedir" ifadelerine yer verdi.

Konvoy dikkatlerini çekti

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından jandarmaya ait araçlarla şehir konvoyu düzenlendi. Vatandaşların yanı sıra kentteki yabancı ve yerleşik turistlerin oldukça dikkatini çeken konvoyda, bazıları fotoğraf çekindi bazıları da sirenler eşliğinde ilerleyen araçları video kaydına aldı. - ANTALYA