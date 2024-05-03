Antalya'da Tropik Bitki Yetiştiriciliği Programı için bahçe kuruldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde MYO'da açılan Tropik Bitki Yetiştiriciliği Programı için tıbbi ve aromatik bitki bahçesi kuruldu. BATEM tarafından yetiştirilen çeşitli fideler uygulama bahçesine dikildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) arasında imzalanan protokol kapsamında Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu'nda tıbbi ve aromatik bitki bahçesi kuruldu. BATEM tarafından yetiştirilen adaçayı, dağ çayı, İzmir kekiği, sarı kantaron, ekinezya, lavanta ve biberiye fideleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, BATEM Eğitim ve Yayım sorumlusu Doç. Dr. Köksal Aydinşakir, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kahyaoğlu'nun katıldığı etkinlikte öğrenciler tarafından uygulama bahçesine dikildi.

Teorik derslerde aldıkları bilgiyi deneye dönüştürecekler

Tıbbi ve aromatik bitki bahçesi hakkında bilgi veren Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kahyaoğlu, "Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) arasında imzalanan protokol kapsamında Yüksekokulumuzun bahçesine tıbbi ve aromatik bitki bahçesi kurduk. BATEM tarafından yetiştirilen birbirinden çeşit fideleri ise uygulama bahçemize diktik. Son yıllarda gittikçe önem kazanan tıbbi ve aromatik bitkilere olan talep tıp ve sağlık alanında sentetik yolla elde edilen etkin maddelere göre çok yönlü etkiye sahip olması ve yan etkilerinin bulunmaması nedeniyle artış göstermektedir. Bu ürünlerin üretiminde ve işlenmesinde belirli miktar ve kalitede olması, sürdürülebilir şekilde ilerlemesi ve pazar potansiyelinin ortaya çıkartılması önem arz etmektedir. Bu amaçla yüksekokulumuza kurulan uygulama bahçesiyle birlikte Tıbbi ve Aromatik Bitki Programı öğrencilerine teorik derslerde aldığı bilgiyi deneysel hale dönüştürerek tarımsal bilgi kazandırılması hedeflenmektedir" şeklinde konuştu. - ANTALYA