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Antalya'da Trafikte Tehlikeli Dans

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Antalya'da seyir halindeki bir araçta dans eden yolcu ve müziğin ritmine kendini kaptıran sürücü, diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. Aday sürücünün belgesi iptal edilirken, cezalar kesildi.

Antalya'da müziğin ritmine dayanamayıp seyir halindeki bir aracın kaportasında dans eden yolcu ile pencereden sarkarak müziğin ritmine kendini kaptıran sürücü, trafikteki diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. Polise 'Herkesi durdurup üfletiyorsun, bu ne' diye sosyal medyadan seslenen diğer sürücülere cevap ise fazla gecikmedi. Aday sürücü olduğu belirlenen sürücünün belgesi daimi olarak iptal edilip farklı maddelerden bin 308 TL ceza, ön kaportada dans eden yolcuya ise emniyet kemeri takmamaktan 436 TL ceza kesildi.

Geçtiğimiz Cuma gecesi Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi üzerinde eğlence tutkunu 3 gencin seyir halindeki otomobildeki ilginç ve tehlikeli eğlencesi, diğer sürücülerin tepkisini çekti. 07 BOM 28 plakalı otomobille caddede ilerleyen gençlerden biri, aracın ön kaportasına çıkıp müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Sürücü ve yanındaki yolcu ise zaman zaman araç penceresinden çıkıp müziğin ritmine ayak uydurdu. Bir yandan da yaptıklarını cep telefonuyla kaydeden gençler, diğer sürücülerin tepkisini topladı.

Ön kaportada dans eden yolcuya ehliyet kemeri takmamaktan ceza kesildi

Aracın arkasında ilerleyen diğer sürücü, o anları kaydetti. Polise, 'Herkesi durdurup üfletiyorsun, bu ne' diyerek görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücüye yanıt, trafik ekiplerinden gecikmedi. Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, aracı tespit edip aday sürücü T. Y.'nin sürücü belgesi daimi olarak iptal etti; emniyet kemeri takmamak, kamu rahatı ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak, trafik güveliğini ve düzenini tehlikeye düşürmek suçlarından ise toplam bin 308 TL ceza kesti. Ön kaportada dans eden M.S.'ye ise emniyet kemeri takmamaktan 436 TL ceza kesildi. Sürücü ve diğer kişilerin alkollü olmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antalya Haberler

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