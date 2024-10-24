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Antalya'da Trafik Kazası: Sürücüler Yaralanmadan Kurtuldu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada sürücü ve yolcular burunları bile kanamadan kurtulurken, kaza nedeniyle cadde tek şeritten trafiğe açıldı.

Antalya'da iki araç çarpıştı

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunan sürücü ve yolcular kazayı burunları dahi kanamadan atlattı. Kaza nedeniyle cadde de uzun süre trafik tek şeritten sağlandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Eren Ç. idaresindeki 07 BCM 225 plakalı Volkswagen marka araç, aynı güzergahta gitmekte olan Gonca B.'nin kullandığı 07 GB 402 plakalı MG marka cipe arkadan çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kaza bilgisinin verilmesi ve araçta sıkışanlar olduğu ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle savrulan iki araçta bulunan sürücü ve yolcular kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle cadde üzerindeki trafik tek şeritten sağlanırken, akşam yoğunluğunun da etkisiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar polis ekipleri ve vatandaşlarında yardımıyla yol kenarına çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Antalya'da Trafik Kazası: Sürücüler Yaralanmadan Kurtuldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - Yerel

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