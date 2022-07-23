- Antalya'da termometreler 41'i gösterdi, çocuklar süs havuzunda serinledi

ANTALYA - Turizm kent Antalya'da hava sıcaklığı 41 dereceyi gösterdi, sıcaktan etkilene çocuklar süs havuzlarında serinledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19-25 Temmuz tarihleri arasında yüksek sıcaklık uyarısı yaptığı turizm kenti Antalya'nın bazı bölgelerinde termometreler 41 dereceyi gösterdi. Esen fön rüzgarı ve yüzde 27'lik nem oranıyla kuru ve sıcak havanın etkili olduğu Antalya'da, vatandaşların adresi ise sahiller ile gölgelik alanlar oldu. Çocukların adresi ise yaşadıkları yerlerin yakınlarındaki belediyelerin süs havuzları oldu. Muratpaşa ilçesi Opera kavşağında, park içine yelken şeklinde dizayn edilen süs havuzuna gelen 5 çocuk gönüllerince yüzdü ve eğlendi. Su içindeki aydınlatma ve fıskiye nedeniyle oluşabilecek kaçak elektrik akımına aldırmayan çocuklar, arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi. Havuz kenarında güneşlenmeyi ihmal etmeyen çocuklar, sık sık kenardan suya atlayış gerçekleştirdi. Yelken şeklindeki fıskiyenin ortasına da giden çocuklar, bir süre yüzdükten sonra bölgeden ayrıldı. Havuzun kenarında ise belediye,' Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır" tabelasının yer aldığı görüldü.

Antalya'da havanın çok sıcak olduğunu belirten Ümit, "Bizde bir süre süs havuzunda serinliyoruz, daha sonra evimize geri gidiyoruz"dedi.

Havuzda oynayan Efehan Efecan,"Öğleden sonra süs havuzuna geliyoruz, bu aralar hava çok çok sıcak. Bazı havuzlardan bizi kovalayanlar oluyor" diye konuştu.