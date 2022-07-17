Antalya'da tatilcilerin dönüş yolcukları başladı

6 ili birbirine bağlayan kavşakta zaman zaman yoğunluk oluştu

ANTALYA - Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen tatilcilerin dönüş yolculukları başladı. Dönüş yolunda 6 ili birbirine bağlayan kavşakta zaman zaman yoğunluk oluştu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Antalya'da 5 yıldızlı otellerde ve akrabalarının yanında geçiren tatilcilerin yarın başlayacak olan mesai öncesi dönüşleri başladı. Sabah saatlerinde memleketlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların dönüşlerinin gün boyunca süreceği öğrenildi. Dönüş dolayısı ile Kepez İlçesi'nde bulunan ve Ankara, İstanbul, İzmir, Burdur, Isparta, Denizli illerini birbirine bağlayan Kepez Ustu Kavşağında ise zaman zaman yoğunluk oluştu.

Havayoluyla gelen turist sayısında rekor ırıldı

Karayollarıyla birlikte turizm merkezinde yer alan Antalya Havalimanı'nda da turist yoğunluğunun yaşandı. Antalya Havalimanı'nda 2 Temmuz'da 1026 uçak trafiği ile rekor kırılırken Kurban Bayramı'nın birinci gününde bu rekoru tazelendi. 9 Temmuz'da iç hatta 121, dış hatta 913 olmak üzere toplamda 1034 uçak trafiğine hizmet verildi. Böylece, pandemi sonrasının en yüksek rakama ulaşılarak rekor kırıldı. Aynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 19 bin 66, dış hatta 163 bin 84 olmak üzere toplam 182 bin 150 oldu".