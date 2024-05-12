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Antalya'da Tatilciler Yağmura Yakalandı

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Antalya'da saat 11.30 sıralarında aniden bastıran yağmur, tatilcileri etkiledi. Bir kısmı yağmurdan kaçarken bir kısmı da havuzda yüzerek yağmurun keyfini çıkardı. Tatilciler, yağmur nedeniyle istedikleri tatili yapamadılar.

Antalya'da tatilciler yağmura yakalandı. Saat 11.30 sıralarında aniden bastıran yağmura yakalanan tatilcilerin bir kısmı yağmurdan kaçarken bir kısmı da havuzda yüzerek yağmur da yüzmenin çok güzel olduğunu söyledi. Hafta sonunu dinlenmek için Antalya'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı tatilciler yağmur nedeniyle istedikleri tatili yapamadılar. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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