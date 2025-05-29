Antalya'da Takla Atan Otomobil Olay Yerinden Kaçtı

Antalya'da Takla Atan Otomobil Olay Yerinden Kaçtı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otomobil, başka bir araca çarparak takla attı ve 150 metre sürüklendi. Sürücü, aracını bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

Takla atıp ters dönen otomobil 150 metre sürüklendi, sürücü araçtan çıkıp olay yerinden ayrıldı

ANTALYA - Antalya'da seyir halindeki lüks araca çarparak takla atan otomobil yaklaşık 150 metre ters halde sürüklendi. Takla atan araç sürücüsü kazanın ardından aracıda bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Kaza, dün saat 23.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 KM 053 plakalı Honda marka otomobil seyir halindeki 07 BTJ 695 plakalı BMW marka araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç orta refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Yaklaşık 150 metre ters dönmüş vaziyette sürüklenen araç yolun sol şeridinde durdu.

Aracı bırakarak olay yerinden ayrıldı

Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar araç içerisinde ki sürücüye yardım etmek için aracın başına giderken, kimliği belirsiz sürücü araçtan çıkarak hızla olay yerinden uzaklaştı. 07 KM 053 plakalı araç sürücüsünün de aracı yol kenarına park ederek kaza yerinden ayrıldığı öğrenildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine gelirken her iki aracında sürücüsünün bulunmaması nedeniyle polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - Yerel
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