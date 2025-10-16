Haberler

Antalya'da Sürücülerden Ambulansa Geçiş Üstünlüğü İçin Örnek Davranış

Antalya'da Sürücülerden Ambulansa Geçiş Üstünlüğü İçin Örnek Davranış
Antalya'da çekilen bir video, sürücülerin ambulansa yol verme konusundaki duyarlı davranışlarını gözler önüne serdi. Milyonlarca kişi tarafından izlenen görüntülerde, trafikteki araçlar çift yönlü olarak kenara çekilerek ambulansın geçişine olanak tanıdı.

Antalya'da çekildiği belirtilen ambulansa yol verme görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Ambulansın siren sesini duyar duymaz fermuar sistemiyle kenara çekilerek ambulansa yol veren sürücülerin o görüntülerini milyonlar izledi.

Sosyal medyada paylaşılan ve Serik-Antalya D-400 kara yolunda çekildiği belirtilen görüntülerde, seyir halinde olan 112 Acil Sağlık ekibi, yoğun trafikte ilerlemekte zorlandı. Ancak sürücüler örnek bir davranış sergileyerek fermuar sistemiyle araçlarını sağ ve sol şeride çekerek ambulansa geçiş üstünlüğü sağladı.

Ambulans sürücüsünün ve ekip arkadaşlarının rahatça ilerlemesini sağlayan duyarlı davranış, ambulansta bulunan bir sağlık çalışanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, araçların koordineli şekilde kenara çekildiği ve ambulansın yoluna devam ettiği görüldü. Yine görüntülerde bir kamyonetin kasasında uzanan bir vatandaşın da el sallayarak ambulansa geç işaretinde bulunduğu da yansıdı.

Sürücülerin bu örnek davranışını, sosyal medyada milyonlar izledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
