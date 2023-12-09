Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Sokak Hayvanlarının Babası

Son Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'da yaşayan 69 yaşındaki Hüseyin Karaağaç, 20 yıldır her gün sabah erkenden kalkıp, 5 noktada 500'e yakın sokak hayvanının beslemesini yapıyor. Çevresinde, 'Kedici baba, kedilerin babası' olarak bilinen Karaağaç, ömrü yettiği sürece sokak canlarının hizmetinde olacağını söyledi.

Antalya'da yaşayan 69 yaşındaki Hüseyin Karaağaç, 20 yıldır her gün sabah erkenden kalkıp, 5 noktada 500'e yakın sokak hayvanının beslemesini yapıyor. Çevresinde, 'Kedici baba, kedilerin babası' olarak bilinen Karaağaç, ömrü yettiği sürece sokak canlarının hizmetinde olacağını söyledi.

İşçi emeklisi 3 çocuk babası Yusuf Karaağaç, yaklaşık 20 yıldır sokak hayvanlarının beslemesini gerçekleştiriyor. Soğuk, sıcak demeden her gün beslediği hayvanlar için sabahın erken saatlerinde yola düşen Karaağaç, pazar çantasının içine kasap ve petshoplardan aldığı mama ile etleri koyuyor. Daha sonra besleme yaptığı 5 noktaya uğrayan Karaağaç, elleriyle kedi ve köpeklerin beslemesini yapıyor. Dokumapark yanındaki kaldırımdaki besleme noktasına arabasıyla gelen Karağac'ı ise onlarca kedi karşılıyor. Bankına oturan Karaağaç, tek tek kedilerin yiyeceklerini veriyor, yaraları olanların ise bakımını yapıyor. Çevredekilerin ilgiyle izleyip, takdirle karşıladığı Karaağaç, gücü yettiği sürece sokak canlarını beslemeye devam edeceğini söyledi. Bazı hayvanseverler ise getirdiği kuru mamalarla kedileri beslemeye destek olduğu görüldü.

"20 yıldır devam ediyor"

3 çocuk babası emekli 69 yaşındaki Hüseyin Karaağaç, hayvanların doğanın bir parçası olduğunu belirterek, 20 yıldır bıkmadan bu canlılara bakma gayreti içinde olduğunu belirtti.

Kalekapısı'nda başladığı hayvan beslemeyi Dokuma bölgesinde devam ettiğini dile getiren Karaağaç, "Yaralı olanların tedavilerini de yapıyorum yaptırıyorum. Kendi çabamın yanında hayırseverlerde destek oluyor. Hayvanlar bizim dostumuz, onları aç bırakamayız. Burada 200'ün üzerinde kediye bakıyorum, Kalekapısı'na halen gidiyorum. 5 noktada 500'e yakın kediyi besliyorum. Tavuk, kemik ciğer, küçük et parçaları ise besleme yapıyorum" dedi.

"Kedilerin babası"

Çevresinde artık, 'Kedici baba' diye hitap edilmeye başlandığını ifade eden Karaağaç, " 'Kedilerin babası' diyenler var. Tüm insanlar ilgiyle yaklaşıyor. Sağlığım devam ettiği sürece besleme yapacağım. Onlar benim bir parçam. Özellikle yılanları çok severim. Yağmur, rüzgar farketmez her gün gelirim. Bu canlılarda çocuklarımız gibi oldu" diye konuştu.

"Allah ondan razı olsun"

Kedilerin beslemesine yardımcı olan Valiyeva Valide, "Amcamız her gün gelir bu canlılara yardımcı olur. İyi bir insan, Allah ondan razı olsun. Sokak hayvanlarını aç ve bakımsız bırakmıyor" şeklinde konuştu.

"Yıllardır besler"

Kedileri seven Ayda Rizayeva, "İşe gelip giderken görüyorum. Amcamız kedilere çok yardımcı oluyor. Yıllardır böyle tanıyoruz. Kedilerin tedavisini yapıyor. Keşke herkes böyle hayvansever olsa "dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antalya kedi Hayvanlar Antalya Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title