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Antalya'da Seyir Halindeki Araç Yangını

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Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan LPG'li araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç sahibi panikleyerek yol kenarına çekti.

Antalya'da yanan araç kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangında itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6157 sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 07 RF 535 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıktığını gören araç sürücüsü Reşit Demirci, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

"Tüp olunca hemen kenara çektim"

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Aracın LPG'li olması nedeniyle büyük panik yaşadığını belirten araç sahibi Reşit Demirci, "Araçtan duman çıkmaya başladı, hemen kenara çektim. Araçta tüp olduğu için araçta korktum çıktım. Yangın tüpü de vardı ama aklıma gelmedi. İtfaiyeye telefon ettik geldiler söndürdüler" dedi.

Antalya'da Seyir Halindeki Araç Yangını
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - Yerel

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