Antalya'da sel felaketinde su basan vatandaşlara psikososyal destek

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kentte ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlara Psikososyal Destek Hizmeti sağlıyor.

Antalya'da yaşanan sel felaketinde arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlara psikolojik destek sağlıyor. Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan yoğun yağış sebebiyle evlerini ve iş yerlerini su basan vatandaşlarımıza Psikososyal Destek Hizmeti sunarak vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz" denildi. - ANTALYA