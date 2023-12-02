Antalya'da Sahte Haberler ve Nefret Söylemi ile Mücadele Kampı Düzenleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı Eğitim Merkezi'nde, Türkiye Avrupa Vakfı tarafından, İnCele isimli kamp düzenleniyor. Sahte Haberler ve Nefret Söylemi ile Mücadele Projesi kapsamında gerçekleşen kampa katılan 25 genç farklı konulardan oluşan kapasite güçlendirme eğitimleri alacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı Eğitim Merkezi, Türkiye Avrupa Vakfı'nın düzenlediği kampa ev sahipliği yapıyor. Avrupa Birliği'nin finansmanını yaptığı Sahne Projesi'nin bir ayağı olan kamp; Sahte Haberler ve Nefret Söylemi ile Mücadele Projesi kapsamında gerçekleşecek. Kampta, dezenformasyon ve nefret söyleminde mücadelede erken uyarı sistemi geliştirmek, veri gazeteciliği ve bu alanlarda farkındalık yaratmakla ilgili konular ele alınacak.

KAPASİTE GÜÇLENDİRME EĞİTİMİ

Gençlik Kampı'nda, gençlere, dezenformasyon ve nefretle mücadelede genç nüfusun katılımını arttırmak, farkındalık kazandırma ve kendi dezenformasyonla mücadele kampanyalarını oluşturma fırsatı sunulması amaçlanıyor. Gençlik Kampı Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kampta 18-25 yaş aralığındaki 25 genç, toplumsal cinsiyet atölyesi, bilgi doğrulama, medya okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, iklim değişikliği, nefret söylemi ve kapsayıcı dil gibi hem küresel hem de gençlerin ilgisini çeken konulardan oluşan kapasite güçlendirme eğitimleri alacak. Aynı zamanda bu konular hakkında tartışmalar yürütülüp gençlerin konu hakkındaki görüşleri alınacak. 5 gün sürecek olan kamp, 29 Kasım- 3 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

GENÇLER, EĞİTİM VE ATÖLYELERE KATILACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şubesi Etkinlikler ve Projeler Sorumlusu Osman Karakülah, "Türkiye Avrupa Vakfı'yla işbirliği içerisinde sahte haber ve nefret söylemiyle mücadele projesinin İnCele isimli kampını gerçekleştiriyoruz. Kamp, 5 gün boyunca Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı Eğitim Merkezi'nde gerçekleşecek. 25 gencimiz eğitimler alıp atölyelere katılacak. Buradaki gençlerin birçoğu Antalya'ya ilk defa geliyor. Aynı zamanda onlarla küçük bir Antalya turu yaparak şehrimizi tanıtmayı amaçlıyoruz" dedi.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MEMNUNUZ"

Türkiye Avrupa Vakfı'nda Eğitim Koordinatörü olarak görevli olan Elif Şahin, kamp alanının gençlere uygun tasarımı ve doğayla iç içe bir şekilde olmasının çok sevindirici olduğunu söyledi. Şahin, "Kamp alanını çok sevdik. Bu kadar büyük ve güzel bir yer beklemiyorduk. Çok fazla etkinlik alanı var. Gençlerin kendi kendine bir şey üreteceği alanlar var. Tamamen gençlere yönelik güzel bir yer. Burada gördüklerimizden ve burada olmaktan çok memnunuz. Bize bu alanı açtığı ve bu imkanları sunduğu için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" diye konuştu.